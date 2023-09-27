Як коментують вимогу США підвищити тарифи на світло газ у Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики заявили про готовність впровадити рекомендацію США щодо підвищення тарифів на газ та елетроенергію.

Про це сказала міністерка соцполітики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

Вона пояснила, що під “лібералізацією тарифів на газ та електроенергію” мається на увазі дати можливість підвищувати тарифи і водночас балансувати зростання цін субсидією. Це стосується категорії українців, які не зможуть платити за підвищеними цінами.

“Ми до цього готові. Ми вже розробили цифровий режим. Це дозволить нам в автоматичному режимі тим, хто має право на субсидію, повідомити про це проактивно. У бюджеті на 2024 рік передбачили 50 млрд грн на субсидії”, – зазначила Жолнович.

Додамо, що у Кабміні раніше заявляли, що не підвищуватимуть тарифи на газ та електроенергію мінімум до кінця опалювального сезону.