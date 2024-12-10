Економіка

Яйця у листопаді подорожчали на 54%, фрукти та цукор стали дешевшими
10 Грудня 2024 18:29
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інфляція
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Інфляція на споживчому ринку в Україні в листопаді 2024 року прискорилася до 1,9% порівняно з жовтнем, а з початку року склала 10,4%. 

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Базова інфляція в листопаді була на рівні 1,2%, а з початку року — 9,3%.

Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 3,9%. Найбільше подорожчали яйця — на 54,6%. Ціни на овочі, молоко, молочні продукти, олію, хліб, м’ясо, безалкогольні напої та рибу збільшилися на 1-13,7%. Водночас фрукти і цукор подешевшали на 1,5% і 1,3% відповідно.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,3%, а одяг та взуття подешевшали на 2,2%. Вартість медичних послуг зросла на 0,6% за місяць.


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