Політика

“Ядерні ракети у нас постійно перебувають у стані бойової готовності”, – Путін

13 Березня 2024 10:41
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путін, ядерна зброя
Володимир Путін / Getty Images

Президент РФ Володимир Путін попередив Захід, що Росія технічно готова до ядерної війни, і що якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни.

Про це пише УП.

“З військово-технічної точки зору ми, звичайно, готові. Вони (ядерні ракети) у нас постійно перебувають у стані бойової готовності”, – заявив він в інтерв’ю державним пропагандистським ЗМІ у відповідь на запитання, чи дійсно країна готова до ядерної війни.

За його словами, якби США зважилися відправити свої війська в Україну, РФ розцінила б такий крок так само, як і введення американських військ на російську територію, тобто як інтервенцію.

“Я ж сказав, що (президент США Джо) Байден – представник традиційної політичної школи… Там, окрім Байдена й інших, вистачає фахівців у сфері російсько-американських відносин і у сфері стратегічної стриманості. Тому не думаю, що тут усе мчить так у лоб, але ми до цього готові”, – підсумував Путін.

Водночас президент РФ заявив, що необхідності застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України ніколи не було, а на уточнювальне запитання, чи означає це, що йому не спадала така думка, російський диктатор відповів: “Ні, а навіщо?”.

“У нас є свої принципи. Вони кажуть, що ми готові застосовувати, зокрема, будь-яку зброю, зокрема (тактичну ядерну), якщо йдеться про існування російської держави, заподіяння шкоди нашому суверенітету і незалежності. У нас же все прописано в нашій стратегії, ми її не змінювали”, – запевнив Путін.

Якщо Сполучені Штати проведуть ядерні випробування, Росія може зробити те саме, також зазначив він.


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