Політика

Ядерна загроза: Китай закликав усі країни зберігати стриманість

1 Березня 2024 11:31
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китай, ядерна зброя
Ядерний вибух / Getty Images

Китай звернувся до світу із закликом зберігати стриманість через діалог та консультації заради безпеки щодо погроз ядерною зброєю

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи заяви президента РФ Путіна про можливість застосування ядерної зброї.

“У ядерній війні не буде переможців, Китай закликає усі сторони зберігати стриманість”, – наголосила вона, нагадавши, що в січні 2022 року лідери п’яти держав, які мають ядерну зброю, зробили спільну заяву про те, що ядерну війну неможливо виграти і не можна починати.

“Китай завжди стверджував, що всі держави, які володіють ядерною зброєю, повинні дотримуватися концепції спільної безпеки, підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність”, – підкреслила Мао.

Речниця заявила, що в сьогоднішній ситуації всі сторони повинні працювати разом, аби знизити напруженість і стратегічні ризики.

“Ми закликаємо всі сторони зберігати виваженість і стриманість та будувати збалансовану, ефективну і стійку архітектуру європейської безпеки через діалог та консультації”, – додала вона.


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