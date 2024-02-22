“Я підтвердив залізну фінансову та військову підтримку України з боку Європейського Союзу”, – голова Євроради Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель поговорив телефоном з главою України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили допомогу нашій державі.

Про це Шарль Мішель повідомив у соцмережі X (раніше — Twitter), передає Общественное.

За словами Мішеля, розмова із Зеленським була присвячена десятилітній війні з Росією та другій річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Також вони обговорили окупацію Криму.

“Я підтвердив залізну фінансову та військову підтримку України з боку Європейського Союзу стільки, скільки буде потрібно. Росія ніколи не зможе загасити полум’я демократії в Україні. Доля України в ЄС”, — йдеться у дописі очільника Євроради.