Політика

“Я оцінюю його поведінку негативно”. Берлусконі заявив, що не став би зустрічатися із Зеленським

13 Лютого 2023 07:10
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берлусконі

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що якби він зараз очолював уряд країни, то не став би зустрічатися з українським президентом Володимиром Зеленським.

86-річний Берлусконі не обіймає жодних посад в італійському кабінеті, але є лідером партії “Вперед, Італія!”, яка входить до урядової коаліції.

Журналісти попросили Берлусконі прокоментувати зустріч нинішнього прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні із Зеленським під час саміту у Брюсселі минулого тижня. У відповідь екс-прем’єр сказав: “Я – говорити із Зеленським? Якби я був прем’єр-міністром, то ніколи б туди не пішов”.

Далі Берлусконі звинуватив Україну та його лідера у тому, що вони нібито спровокували нинішню війну. Раніше Росія неодноразово звинувачувала Київ у нападі на самопроголошені “республіки” Донбасу, проте більшість країн світу, як і незалежні експерти, вважають нинішні дії Росії проти України непровокованою агресією.

“[Зеленському] було достатньо припинити нападати на дві автономні республіки Донбасу – і всього цього не сталося б, – заявив Берлусконі журналістам. – Тож я оцінюю поведінку цього пана дуже-дуже негативно”.

Тим часом, сама Мелоні в неділю заявила, що її уряд продовжує твердо підтримувати Україну.

Обіймаючи посаду прем’єр-міністра, Берлусконі не раз зустрічався з Путіним, а сам президент Росії називав його своїм другом і союзником.


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