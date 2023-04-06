У Берлусконі виявлено лейкемію, йому призначили курс хіміотерапії

Колишній прем’єр Італії Сільвіо Берлусконі, який цього тижня потрапив до лікарні, проходить інтенсивний курс лікування від лейкемії, що включає хіміотерапію, повідомляють римські ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми даними, це захворювання у Берлусконі виявили ще у березні. Потім, на тлі лейкемії та ослаблення імунітету, у нього почалися й інші проблеми зі здоров’ям, і тому його госпіталізували.

У результаті, крім хіміотерапії, 86-річний колишній прем’єр проходить в міланській лікарні “Сан-Раффаеле” процедури з насичення крові киснем. Його стан оцінюють як серйозний, але стабільний.

Берлусконі – голова правої партії “Вперед, Італія”. Вона входить до правоцентристської коаліції, яка перебуває при владі в Італії.