Міланському аеропорту дадуть ім’я Сільвіо Берлусконі

Головний аеропорт Мілана буде перейменовано на честь колишнього прем’єр-міністра Італії та бізнес-магната Сільвіо Берлусконі, заявив у п’ятницю міністр транспорту Маттео Сальвіні.

Берлусконі, який помер минулого року у віці 86 років, очолював чотири уряди на чолі своєї правоцентристської партії Forza Italia і був однією з найсуперечливіших фігур сучасної Італії, нагадує Reuters.

Виступаючи на конференції на півдні Італії, Сальвіні сказав, що управління цивільної авіації схвалило прохання регіону Ломбардія, що розташований навколо Мілана, про перейменування аеропорту Мальпенса на честь Берлусконі, який був родом із фінансової столиці країни.

“Оскільки остаточне рішення залишається за міністром транспорту, я думаю, що все пройде успішно”, – сказав Сальвіні, лідер правої партії “Ліга” і давній соратник Берлусконі.

“На згадку про мого друга Сільвіо, великого бізнесмена, великого міланця і великого італійця”, – написав Сальвіні на платформі соціальних мереж X під фотографією Берлусконі та аеропорту Мальпенса.