“Я дуже незадоволений, дон, цим”. Кадиров розлючений перебігом “спецоперації”

Глава Чечні Рамзан Кадиров виклав у свій телеграм-канал 13-хвилинне голосове повідомлення. Воно досить сумбурне за своїм змістом, але основні тези приблизно такі:

“Раніше ми говорили, що ми проводимо спеціальну військову операцію на території України, але вже війна [сопить і потім повторює] – вже війна йде на нашій території, дон”. Кадиров пізніше кілька разів повертається до цієї думки і наполягає, що те, що відбувається, слід називати війною, всупереч вимогам Роскомнагляду.

“Я дуже незадоволений, дон, цим”. Кадиров, як і раніше, закликає до подальшої ескалації. Він бездоказово говорить про удари України по “російській” (судячи з контексту – окупованій українській) території і продовжує: “Ми так відповідаємо, дон, – на мою думку, слабо відповідаємо. Якщо прилетів снаряд у наш бік, у наш регіон, треба стерти з землі, дон, міста, дон, щоб було видно, дон, далекий обрій, дон”.

Кадиров вважає, що Захід вичерпав можливості заходів у відповідь. “Більшого, дон, гіршого, дон, не буде, дон. Європа не має сил”, – вважає він.

Кадиров раніше заявляв, що у Чечні “часткової мобілізації” не буде, оскільки республіка перевиконала план за рахунок добровольців. Але тепер він вважає, що народи Північного Кавказу мають набагато більше постачати рекрутів до армії, не виключаючи і чеченців. “Я дивуюсь, що навіть чеченці, стільки, дон, воюють там добровольців, але все-таки, дон, це мало, дон! Нас майже мільйон шістсот тисяч, дон. З них хоч би 300 тисяч, дон, 400 тисяч, дон. ..” – засмучено каже Кадиров.