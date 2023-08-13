Політика

WSJ: Україна посилює кампанію щодо ізоляції окупованого Криму

13 Серпня 2023 18:18
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крим, контрнаступ

Оскільки перспективи прориву фронту зменшуються, Україна намагається вийти за лінію фронту, використовуючи західні ракети далекого радіусу дії для завдання ударів по Криму та околицях, пише The Wall Street Journal.

На думку аналітиків, Україна сподівається перекрити постачання товарів першої необхідності до Криму та з Криму. Її обмежені сили зможуть зробити життя та бойові дії у Криму неможливими, що змусить Росію відступити чи піти на переговори.

Є ймовірність, що це дозволить провести вторгнення до Криму. За даними Міноборони Великобританії, після закриття Чонгарського мосту через удари конвоям знадобилося як мінімум на 50% більше часу, щоб дістатися альтернативними маршрутами.

Військові аналітики кажуть, що пошкодження мосту, найімовірніше, змусить російські військові конвої використовувати більш довгий маршрут між Кримом та півднем України. Хоча б доти, доки не запрацює понтон.

Відстань через альтернативні переходи у районі Армянська на 120 км більше, що додає приблизно три години до часу.

Командир розвідувальної роти капітан Анатолій Харченко каже, що проблеми із логістикою зменшили перевагу РФ в артилерії на південному фронті.


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WSJ: Україна посилює кампанію щодо ізоляції окупованого Криму
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