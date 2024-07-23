Політика

WSJ: у разі обрання Камали Гарріс свої посади можуть залишити Блінкен, Остін і Салліван
23 Липня 2024 19:55
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Камала Гарріс
Сенатор Камала Гарріс обіймає кандидата в президенти Джо Байдена після представлення його на передвиборчому мітингу 09 березня 2020 року в Детройті / Фото Getty Images/Global Images Ukraine

У разі перемоги Камали Гарріс на президентських виборах у США свої посади, ймовірно, залишать держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін і радник із національної безпеки Джейк Салліван, пише The Wall Street Journal із посиланням на колишніх та нинішніх чиновників.

Видання називає всіх трьох “ключовими призначенцями” нинішнього президента Джо Байдена і зазначає, що обрання Гарріс може “призвести до струсів” у команді Демократичної партії з національної безпеки.

Центральну роль у команді Гарріс, імовірно, відіграватиме її радник із національної безпеки Філіп Гордон, пише WSJ. В адміністрації Барака Обами Гордон був вищою посадовою особою Держдепартаменту з питань Європи, а потім працював високопоставленим чиновником Білого дому з питань Близького Сходу.

Ентоні Блінкена призначили держсекретарем США на початку президентського строку Байдена, у січні 2021 року, а в адміністрації Обами був радником Байдена, який обіймав посаду віцепрезидента. Ллойд Остін і Джейк Салліван також обійняли свої посади за Байдена. Салліван в адміністрації Обами був заступником глави апарату держсекретаря Гілларі Клінтон, а з 2013 по 2014 рік – радником віцепрезидента Байдена.

21 липня чинний президент США Джо Байден оголосив про вихід із президентських перегонів. Як кандидата від Демократичної партії він підтримав свого віцепрезидента Камалу Гарріс. Та заявила, що “зробить усе, що в її силах”, щоб перемогти Дональда Трампа та заручилася підтримкою достатньої кількості делегатів, які голосуватимуть за висування кандидата в президенти від Демократичної партії.

Кандидат у президенти від демократів буде обраний до 7 серпня.


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