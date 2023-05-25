Суспільство

WSJ розказав про групу мобілізованих з Харківської області, які воювали під Бахмутом

25 Травня 2023 11:51
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бахмут

До Бахмуту Україна відправляла нещодавно мобілізованих, які масово гинули у місті – щоб зберегти добре навчених бійців для контрнаступу, повідомляє Wall Street Journal.

У матеріалі “36 годин у Бахмуті: відчайдушний бій одного підрозділу за стримування росіян” наводиться історія групи мобілізованих із 93-ї мехбригади – їх набирали з безробітних у Харківській області.

Після мобілізації бійців екіпірували радянською зброєю та відправили спочатку до Костянтинівки, потім до Бахмута.

У матеріалі наводиться історія групи з 16 призовників, які захищали Бахмут, “багато з яких було призвано кількома днями раніше і які не проходили жодної підготовки”.

Так, батько трьох дітей Олексій Мальковський уперше вистрілив із гранатомета вже у бою, у Бахмуті, у лютому.

Він промахнувся, вогнем у відповідь його котузило, він покинув позицію, а коли повернувся, виявилося, що двоє його товаришів загинули.

За 36 годин бойових дій із групи в 16 осіб, у якій був Мальковський, загинули або були взяті в полон 11 бійців, пише видання.

Між мобілізацією та відправкою на фронт минуло буквально кілька днів, пише газета.

Один із тих, хто потрапив у полон у тій атаці, Сергій Пугасій пізніше розповів: його не розстріляли тільки тому, що зрозуміли – це нещодавно мобілізований новобранець.


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