WSJ: Росія кидає на передову охоронців “Газпрома”

За повідомленнями колишніх російських чиновників, аналітиків та солдатів, російські приватні охоронні компанії відправляють своїх співробітників на передову в Україну. Про це пише The Wall Street Journal.

Більшість приватних охоронних підприємств були спрямовані як допоміжні сили під командуванням Міністерства оборони, у спробі продемонструвати лояльність Кремлю.

Приватні військові компанії офіційно заборонені в Росії, але охоронні компанії отримали неофіційне благословення Кремля на діяльність на користь СВО (спеціальна військова операція – так на росії називають війну проти України).

Компанії, створені великими держкорпораціями, колишніми військовими та бізнесменами, наслідують “Вагнер” Пригожина. Той набрав близько 50 000 солдатів, переважно з російських в’язниць, і прагне показати, що його сили перевершують регулярну армію.

Нові приватні компанії менші за “Вагнер”, у них набрано кілька тисяч людей, але вони демонструють вірність Путіну, кидаючи людей на передову для відповіді на український наступ. Ці компанії частково контролюють Газпром, а також колишні офіцери російської армії. Згідно з публічними оголошеннями про вакансії, вони платять своїм новобранцям значно вищу зарплатню, ніж у добровольчих батальйонах Вагнера.

“Кремль передав частину призову в приватний сектор і компаніям, які залежать від державних контрактів, оскільки Путін, схоже, не хоче розпочинати нову хвилю мобілізації”, – йдеться у матеріалі WSJ.