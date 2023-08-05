Політика

WSJ: Просування ЗСУ під Бахмутом сповільнилося і ось чому

5 Серпня 2023 18:20
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бахмут, контрнаступ

Просування України у Бахмута останніми днями сповільнилося через жорстку оборону та російські контратаки. Це послаблює сподівання, що Київ зможе повернути місто, пише The Wall Street Journal.

Нині тривають бої біля села Кліщіївка. Останні успіхи ЗСУ незначні. Солдати просувалися під сильним артилерійським обстрілом, російські війська діяли краще.

Водночас в України засоби були обмежені. Медик-волонтер із Шотландії каже, що солдати воювали із застосуванням стрілецької зброї. Зараз здебільшого триває артилерійські обстріли.

“Будинки знищені, тому просування піхоти та робота медиків ускладнена”, – йдеться у статті.

Українські солдати кажуть, що росіяни використовують набагато більше дронів. А представник розвідки стверджує, що окрім безпілотників, російські війська стали краще шифрувати свої повідомлення.


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