WSJ: Порівняння військових зусиль Росії та України

Володимир Путін робить ставку на те, що він зможе пережити підтримку Заходу щодо України – якщо зможе підтримувати російську військову машину у робочому стані, пише The Wall Street Journal.

Майже через два роки після початку конфлікт Росії та України досяг поворотної точки. Західна фінансова допомога та постачання боєприпасів для України добігають кінця, а громадська підтримка дає тріщини. Росія, яка має чисельніше населення, досі витримувала найгірші із західних санкцій і нарощувала свою військову економіку для тривалої боротьби.

Наразі президент Росії Володимир Путін робить ставку на те, що він зможе пересилити підтримку України Заходом та зробити вирішальний прорив, якщо російська економіка продовжуватиме працювати.

Військовий потенціал: Військовий бюджет Росії, що становить понад 100 мільярдів доларів на 2024 рік, є найвищим із радянських часів і виріс більш ніж на дві третини в порівнянні з минулим роком. Її виробничий потенціал також подолав початковий дефіцит, щоб допомогти військовій машині Москви випускати зброю для тривалої кампанії, часто на шкоду цивільному виробництву. Україна також інвестує у вітчизняне військове виробництво, але воно не йде в жодне порівняння з набагато більшим російським військово-промисловим комплексом, який працює на повну потужність. Київ може ще більше відстати, коли підтримка Заходу зникне.

Обладнання та робоча сила: Населення Росії у 3,5 рази більше, ніж населення України, що дає їй перевагу на полі бою. Десятки тисяч ув’язнених було звільнено з в’язниць для участі у військових діях, також було мобілізовано близько 300 000 резервістів. Для України нестача робочої сили стає серйозною проблемою, і влада в Києві намагається знайти способи відправити на передову більше чоловіків бойового віку.

Економіка: Російська економіка пережила хвилю санкцій краще, ніж очікував Захід, багато в чому завдяки тому, що Росія перенаправила експорт нафти до Китаю та Індії та уникла обмеження цін за допомогою тіньового флоту танкерів. Це рятувальне коло допомогло Росії перейти на військову економіку та знайти альтернативні джерела комплектуючих, які вона раніше закуповувала на Заході. Проте російська економіка стикається з проблемами. Інфляція зростає, а роки низької народжуваності у поєднанні з відпливом чоловіків бойового віку на фронт або за кордон призвели до скорочення робочої сили, що погіршує довгострокові перспективи.

У короткостроковій перспективі Україна перебуває у більш хиткому становищі, оскільки допомога Заходу скорочується, а побоювання щодо того, як зміниться ставлення США до України після президентських виборів 2024 року, зростають. Без достатньої підтримки Україні, можливо, доведеться вдатися до болючого скорочення витрат або навіть друкувати гроші, щоб заповнити дефіцит, що становитиме серйозний ризик для здоров’я її економіки.

Політика: Хоча громадська підтримка України на Заході залишається високою, у Києві зростають побоювання з приводу глибини прихильності до США. Опитування Pew Research Center серед дорослого населення США показало, що відсоток людей, які вважають, що Вашингтон надає занадто велику підтримку, зріс до 31% у грудні з 7% на початку конфлікту.

Підтримка України, хоч і залишається високою, також показує ознаки згасання в Європейському Союзі, як свідчать опитування громадської думки.

У Росії Путін, як і раніше, користується широкою підтримкою, саджає у в’язницю критиків і змушує замовчати антивоєнні голоси. Очікується, що на президентських виборах у березні він отримає ще один шестирічний термін.

Українські опитування свідчать про збереження опозиції територіальним поступкам і незмінно високу довіру до військових, хоча рівень довіри до президента Володимира Зеленського дещо знизився.