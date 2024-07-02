WSJ: НАТО хоче “захистити від Трампа” допомогу Україні

На саміті НАТО у Вашингтоні повідомлять про важливі зміни щодо підтримки України в галузях безпеки й оборони.

Про це пише Wall Street Journal, покликаючись на слова посадовців США та Північноатлантичного альянсу.

Низка нових заходів свідчитиме про довгострокову підтримку Києва. За даними джерел, деталі оголосять на вашингтонському саміті наступного тижня.

“Ці кроки мають на меті підкріпити перспективи України зрештою приєднатися до альянсу, не пропонуючи їй членство”, – йдеться у матеріалі. Поштовхом до майбутніх змін стали політичний підйом правих у Європі та все вища ймовірність повернення Дональда Трампа у крісло президента Сполучених Штатів.

За словами співрозмовників видання, НАТО розмістить у Києві спеціального високопоставленого цивільного чиновника. Його завдання – “зосередити увагу на довгострокових потребах України у військовій модернізації та невійськовій підтримці”, будувати зв’язки зі штабами у Брюсселі та німецькому Вісбадені. Щодо останнього, то там організація формує нове командування, щоб координувати постачання військового обладнання Києву та навчання українських військових. За даними офіційних осіб, нове командування координуватиме навчання українських військовослужбовців, але самі співробітники НАТО тренувань не проводитимуть.

Також повідомляється про підготовку кампанії “НАТО – безпекова допомога і тренування для України”, до якої планують залучити 700 військовослужбовців США та інших країн-союзників Блоку. Ця місія виконуватиме більшість завдань, якими опікувалися американські військові після повномасштабного вторгнення Росії на територію України 2022 року.

Як пояснює WSJ, нові ініціативи розроблялися протягом кількох місяців, але стали більш актуальними після провалу Байдена на теледуелі з Трампом і скарг останнього щодо фінансових витрат США на Україну. Посол США в НАТО у 2009-2013 роках Іво Даалдер коментує: “Основна причина змін полягає в тому, щоб захистити зусилля з надання допомоги Україні від Трампа. Замість того, щоб за управління навчанням і допомогою відповідав Вашингтон, відповідатиме НАТО. Тому навіть якщо США скоротять або припинять підтримку цих зусиль, вони не припиняться”.

“Інституціоналізація ролі НАТО”, зазначається у матеріалі, важлива на тлі рейтингів правих партій у ЄС, які зростають. На думку генерала у відставці Дугласа Люта, який був послом США при НАТО у 2013-2017 роках, це “дійсно забезпечує стійкість перед потенційними національними політичними змінами, чи то в результаті виборів у Сполучених Штатах, Франції, Британії чи навіть у Європейському Союзі”.

Чинні та колишні офіційні особи США заявляють, що такі кроки дозволять НАТО ефективніше координувати зусилля західних країн щодо військової допомоги Києву та наближатимуть українську армію до стандартів армії Блоку.

Співрозмовники видання очікують, що на саміті також ухвалять рішення про щорічні фінансові зобов’язання щодо військової допомоги Україні. Та деякі умови все ще є предметом перемов, додають дипломати НАТО. Члени Альянсу, зокрема, дискутують про мету збільшити внески країн до 40 мільярдів доларів на рік. Основним донором, імовірно, лишатимуться США.

“Хоча багато членів НАТО заявляють, що альянс має запросити Україну приєднатися, ініціюючи процес, який може зайняти роки, США та Німеччина виступають проти такого кроку на саміті наступного тижня”, – йдеться у статті WSJ.

Найімовірніше, що на саміті оцінять заявку України на вступ до Блоку як “незворотну”. Таке формулювання містить торішнє комюніке про те, що “майбутнє України – в НАТО”. Про те, що Україна одного дня стане членом Альянсу, йдеться і в комюніке 2008 року.

Автори статті констатують, що нові кроки свідчать про важливі зміни у позиції альянсу: “НАТО спочатку трималося на відстані від військової кампанії в Україні, щоб уникнути звинувачень, що є стороною конфлікту. Організаційні зміни означають, що тепер він готовий взяти на себе більш значну роль у допомозі Києву у боротьбі з Росією”.