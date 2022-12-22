Політика

WSJ: Макрон закликає Європу до більшої автономності в НАТО

22 Грудня 2022 13:54
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нато, макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі необхідно знизити свою залежність від США у питаннях безпеки та почати відігравати більш автономну та рішучу роль у НАТО, пише Wall Street Journal.

Він вважає, що Європа має розвивати власний оборонний потенціал, щоб забезпечити мир у регіоні, враженому війною в Україні.

“Союз – це не те, на що я маю покладатися. Це те, що я маю обрати, те, з чим я працюю. Ми повинні переосмислити нашу стратегічну автономію”, – сказав президент Франції журналістам.

Роблячи такі заяви в той момент, коли президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом до США та виступає перед американським Конгресом, Макрон ходить тонкою межею, вважає Wall Street Journal.

Видання нагадує, що в недавньому минулому він уже розлютив Україну та її союзників, закликавши Захід надати Росії гарантії безпеки в рамках будь-яких переговорів про припинення війни.

Еммануель Макрон неодноразово заявляв, що Франція виступає на боці України у цьому конфлікті, але він також відомий своїми частими дзвінками Путіну та закликами до західних союзників дозволити російському президентові зберегти обличчя.


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