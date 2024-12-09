Політика

WSJ: Іран відмовився допомогти Асаду через загрозу ізраїльських авіаударів
9 Грудня 2024 21:38
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іран, сирія
Прапор Ірану / Фото з відкритих джерел

Іран вирішив не надавати військову підтримку сирійському диктатору Башару Асаду в боротьбі з повстанцями через побоювання, що Ізраїль може завдати авіаударів по їхніх літаках. 

Про це повідомляє The Wall Street Journal

Іран заявив Асаду, що його підтримка буде обмеженою, якщо вона взагалі відбудеться. Сирійські чиновники розповіли, що іранські представники звинуватили Асада у відсутності підготовки до наступу повстанців і пояснили, що не змогли надіслати військову допомогу через загрозу ізраїльських ударів по літаках Ірану. Один із іранських літаків, що прямував до Сирії, змушений був повернутися через небезпеку авіаударів, зазначили джерела.

Замість надання військової допомоги Іран вирішив інструктувати свій Корпус вартових ісламської революції і союзні ополченці утриматися від участі в бойових діях. Іран також сприяв безпечному виведенню свого персоналу та уклав угоду про мирне передавання території повстанцям.

Експерт з безпеки на Близькому Сході Ліна Хатіб зазначила, що і Росія, і сирійські високопосадовці визнають, що режим Асада перебуває в критичному становищі.


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