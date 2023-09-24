WP: Західні політики закликають Україну провести президентські вибори

Американська газета Washington Post повідомляє, що деякі західні політики (але не адміністрація президента США Джо Байдена) закликають Україну провести чергові президентські вибори, хоч у країні триває війна з Росією.

Видання нагадує, що першим із таким закликом до Києва виступив Тіні Кокс — голова Парламентської асамблеї Ради Європи, який представляє Нідерланди. Аналогічну ідею висловлював під час візиту до Києва серед інших впливовий американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Вибори в Україні пропонували провести й інші представники консервативного крила американської політики, зокрема ведучий Такер Карлсон (газета при цьому нагадує, що останній безпідставно звинувачував Зеленського у тому, що той скасував голосування).

Згідно з українською конституцією, вибори не можуть проводитися під час воєнного стану, про що неодноразово говорили представники влади країни. Наступні президентські вибори в Україні мають відбутися не пізніше 31 березня 2024 року, проте, за нинішніми законами, вони не можуть відбутися, якщо в країні на цей момент діятиме військовий стан. Це означає, що з проведення голосування необхідно або змінити конституцію країни, або тимчасово скасувати військовий стан.

Українські чиновники, а також експерти з виборів, з якими говорили журналісти Washington Post, погоджуються, що провести вільні та чесні вибори під час війни практично неможливо.

Газета нагадує, що близько п’ятої частини території України залишається під російською окупацією, а мільйони жителів країни були змушені залишити свої будинки чи виїхати за кордон. На фронті також перебувають десятки тисяч військовослужбовців.

У приватних розмовах із авторами публікації українські чиновники сказали, що провести за таких умов президентські вибори практично неможливо — і Росія може скористатися ситуацією у своїх інтересах, аби послабити Україну зсередини. Зокрема спробувати посилити розбіжності в українському суспільстві та серед політиків.

«Росіяни проштовхують це своїми секретними каналами, — сказав газеті неназваний український чиновник. — Нема такої ситуації, коли під час війни можна провести демократичні вибори». Він додав, що проведення виборів «може зруйнувати дуже тендітну політичну міцність української держави».

Однак українські чиновники прямо не відкидали ідею проведення президентських виборів, щоб не конфліктувати із західними політиками, чиєї підтримки вони потребують, зазначає видання.

В адміністрації президента Джо Байдена вважають, що рішення про проведення виборів має приймати Україна, пишуть автори публікації. Вони посилаються на слова неназваного представника Білого дому, за словами якого американська влада розуміє, наскільки складно провести вибори під час війни. “Ми не чинимо на них тиску, щоб вони провели вибори”, – говорить співрозмовник Washington Post в адміністрації Байдена.

За словами одного з депутатів українського парламенту, подібні заклики походять здебільшого від республіканців, які незабаром мають брати участь у президентських виборах у США 2024 року. «Це логічно та очікувано, — сказав газеті неназваний депутат Ради. — Зрозуміло, що українські питання так чи інакше будуть частиною американського внутрішнього дискурсу».