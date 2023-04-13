WP: Війна триватиме й у 2024 році

У 2023 році мирних переговорів між Росією та Україною не очікується, а бойові дії продовжаться і наступного року. Такі висновки газета Washington Post робить з “витоків Пентагону”.

“Очікується, що війна триватиме до 2024 року, і жодна зі сторін не досягне перемоги, і обидві сторони відмовляться вести переговори”, – йдеться у статті з посиланням на секретні документи.

Джерело даних – Розвідувальне управління Пентагону, більше відоме як DIA. Його оцінка маркована у витоках як цілком таємна.

Видання зазначає, посилаючись на витік, що обидві сторони досягнуть лише “незначних” територіальних надбань у результаті воєнних дій. Причина – “недостатньо військ та запасів для ефективних операцій”.

Для української сторони війна на виснаження призведе до розчарування всередині країни і критики того, як ведеться війна, “підвищивши ймовірність зміни керівництва”.

Тупикова ситуація також спричинить те, що Україна проведе повну мобілізацію серед свого населення, відправивши на передову більше молодих людей.

Росія ж буде змушена задіяти “деградовані резерви через скорочення бойової сили” і також може провести ще одну хвилю мобілізації.

Україна, ймовірно, посилить удари по території Росії, і ця динаміка викликає занепокоєння у деяких американців про ескалацію війни з боку РФ або передачу їй зброї Китаєм.