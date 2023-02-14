WP: США попереджають Україну, що у війні настав вирішальний момент

Американська Washington Post повідомляє, що чиновники адміністрації США дедалі ясніше заявляють українській владі, що у війні настає вирішальний момент, і Збройні сили України мають забезпечити якомога більші успіхи на полі бою, доки вони отримують високі обсяги західної допомоги.

За даними джерел газети, в адміністрації Байдена вважають, що останній пакет західної допомоги Києву дає найкращі шанси зламати хід конфлікту. У майбутньому ситуація може не бути настільки ж благополучною, оскільки деякі республіканці налаштовані на скорочення підтримки України, а рішучість Європи зберігати постачання на тому ж рівні у довгостроковій перспективі не дуже очевидна.

“Ми і далі їм пояснюватимемо, що не можемо робити абсолютно все протягом невизначеного часу”, – цитує газета одного з неназваних високопосадовців американського уряду.

Washington Post повідомляє, що адміністрація Байдена працює з Конгресом, щоб виділити Україні ще 10 млрд доларів прямої бюджетної допомоги.

Але, пише видання, забезпечувати підтримку України стане складніше з політичної точки зору, коли закінчиться дія нинішнього пакету допомоги, схваленого Конгресом США, а це може статися вже влітку 2023 року.

На думку чиновників адміністрації Байдена, критичний момент у війні настане вже навесні, коли Росія почне новий масштабний наступ, а Україна отримає шанс на контрудар, спрямований на звільнення території. Саме тоді Київ має отримати та задіяти нову зброю, у тому числі західні танки та бронетехніку.

У публікації також сказано, що між США та Києвом намітилися деякі розбіжності щодо того, як потрібно підходити до ведення бойових дій.

Зокрема, Збройні сили України витрачають величезні ресурси на захист міста Бахмут у Донецькій області. Але американські військові аналітики вважають нереалістичним намір одночасно утримувати Бахмут і починати великий весняний контрнаступ для повернення важливішої з погляду США території, пише газета. Президент же України Володимир Зеленський надає Бахмуту символічного значення, сказали газеті два високопосадовці адміністрації Байдена.

За словами одного із представників уряду США, якщо Росія захопить Бахмут, “це не призведе до будь-яких стратегічних змін на полі бою”. “Росіяни спробують так це уявити, але насправді це лише точка на карті, на яку вони витратили неймовірні обсяги крові та ресурсів”, – вважає чиновник.

Washington Post розмірковує і про проблему повернення Україні всією окупованою Росією після 2014 року території, включаючи Крим.

Наразі представники української влади наполягають, що не зможуть погодитися ні з чим меншим. Але американська розвідка, як повідомляє видання, зробила висновок, що українській армії поки не під силу звільнення добре укріпленого Кримського півострова – і спецслужби чітко роз’яснили цю позицію в кількох комітетах Конгресу США.

Подібні розбіжності між можливостями та бажаннями України породили у Європі побоювання, що війна може тривати нескінченно, стверджує газета.

На цьому фоні співробітники Байдена стверджують, що намагаються чинити найрозумніше: робити все, щоб Україна найближчим часом зуміла відвоювати якнайбільше території, а потім змогла розпочати з Росією переговори, підсумовує Washington Post.