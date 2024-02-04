Політика

WP: США і Велика Британія завдали 36 ударів по позиціях хуситів у Ємені

4 Лютого 2024 09:40
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хусіти
Американські та британські збройні сили завдають ударів по об'єктах хуситів у Ємені / Фото AFP

Американські та британські війська завдали цільових ударів по бойовиках-хуситах у Ємені, щоб зірвати їхні атаки на міжнародне судноплавство та американські військові кораблі в Червоному морі, пише The Washington Post.

За координації міністра оборони США Ллойда Остіна і підтримки союзників, включно з Австралією і Канадою, під час операції було завдано ударів по 13 ключових об’єктах, як-от склади зброї, ракетні системи і засоби ППО. Нанесено 36 ударів.

Ці дії стали відповіддю на постійні напади хуситів на цивільні та військові судна.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило про участь винищувачів Typhoon за підтримки повітряних танкерів-дозаправників Voyage у нанесенні ударів по стратегічних точках, що мають вирішальне значення для безпілотних і ракетних операцій хуситів.

Ця ініціатива є частиною ширшої кампанії адміністрації Байдена проти підтримуваних Іраном воєнізованих формувань на Близькому Сході.


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