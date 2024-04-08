WP: Російські тролі націлені зламати підтримку України з боку США

Коли в серпні президент Байден запропонував виділити додаткові 24 мільярди доларів на фінансування України, московські політтехнологи, які працюють на Кремль, були готові спробувати підірвати громадську підтримку законопроєкту, свідчать внутрішні документи Кремля.

Як пише The Washington Post, у рамках кампанії, метою якої був вплив на обговорення в Конгресі та інші політичні дебати з метою розпалювання антиукраїнських настроїв, пов’язані з Кремлем політтехнологи і тролі написали тисячі сфабрикованих новинних статей, постів у соціальних мережах і коментарів, що пропагують американський ізоляціонізм, нагнітають страх перед безпекою кордонів США та намагаються посилити економічну й расову напруженість у США, відповідно до численних внутрішніх кремлівських документів, отриманих європейською радою, – йдеться у численних внутрішніх документах.

Один із політтехнологів, наприклад, доручив співробітнику “ферми тролів” написати коментар “не більше 200 символів від імені жителя передмістя великого міста”. Цей вигаданий американець нібито “не підтримує військову допомогу, яку США надають Україні, і вважає, що ці гроші мають бути витрачені на захист кордонів Америки, а не України. Він бачить, що політика Байдена веде США до краху”.

Понад 100 документів, датованих періодом із травня 2022 року до серпня 2023 року, було надано The Post з метою викриття пропагандистських операцій Кремля, спрямованих на підрив підтримки України в США, а також викриття їхніх масштабів і методів. Ці файли є частиною серії витоків, які дали змогу отримати рідкісне уявлення про паралельні зусилля Москви з ослаблення підтримки України у Франції та Німеччині, а також про дестабілізацію в самій Україні.

Росія нарощує пропагандистські операції в рамках другого фронту, який, за словами нинішніх і колишніх високопоставлених західних чиновників, став для Москви майже таким же важливим, як військова кампанія в Україні, особливо з огляду на те, що схвалення Конгресом подальшої допомоги стало критично важливим для здатності Києва продовжувати оборонятися.

“Головним пріоритетом Росії є припинення поставок зброї, тому вони використовують різні можливості, щоб подивитися, що спрацює… Ми бачимо широку кампанію, в якій задіяно безліч напрямків, і деякі з них працюють краще, ніж інші. Росіян це не хвилює. Вони просто намагаються створити сприятливе середовище”, – сказав один із республіканців на Капітолійському пагорбі.

Кампанія намагалася представити президента України Володимира Зеленського корумпованим, наголошувала на кількості мігрантів, які перетинають кордон США і Мексики, закликала фінансувати охорону кордонів замість допомоги Україні та назвала “білих американців” головними переможеними через допомогу, що йде до Києва.

Стратегія пропагує погляди вкрай правого крила Республіканської партії і закликає до того, щоб деякі з цих поглядів озвучувалися американськими “лідерами громадської думки і політиками”, йдеться в одному з документів, але в ньому не названо людей, яких можна було б залучити для цього.

Багато документів містять метадані, які вказують, що їх написали члени команди, яка працює на главу московської PR-компанії Social Design Agency Іллю Гамбашидзе. Минулого місяця США запровадили санкції проти Гамбашидзе за його участь у “постійній зарубіжній кампанії шкідливого впливу” за вказівкою Кремля, включно зі створенням вебсайтів, призначених для маскування під легальні європейські ЗМІ, у рамках кампанії, яку західні чиновники назвали Doppelganger.

На думку аналітиків і колишніх американських чиновників, ця кампанія є частиною дедалі більш витонченої стратегії, яка ґрунтується на майже 10-річних зусиллях Кремля щодо посилення голосів популістських політиків, які виступають проти глобальної ролі США.

Оскільки вкрай праве крило Республіканської партії з серпня, по суті, блокує ухвалення будь-якої подальшої допомоги Україні, зусилля Кремля з підриву підтримки України, наразі набули найбільшого імпульсу в Сполучених Штатах, ніж деінде.

“Вплив російської програми за останнє десятиліття… видно з дебатів у Конгресі США щодо допомоги Україні”, – заявляє керівник Центру аналізу загроз Microsoft Клінт Воттс. “Вони впливають у стратегічному плані”, – додає він. “Раніше ви ніколи б не почули… від політиків у США, що Україна недостатньо значуща і ми не підтримуватимемо НАТО”, – наголосив Воттс.

Депутат Майкл Р. Тернер, який очолює Постійний спеціальний комітет Палати представників з розвідки, заявив напередодні, що “абсолютно вірно”, бо деякі республіканські члени Конгресу повторюють російську пропаганду про протистояння в Україні.

“Ми бачимо, що Росія безпосередньо намагається замаскувати повідомлення, які є антиукраїнськими та проросійськими – деякі з них ми навіть чуємо, коли вони виголошуються на засіданні Палати представників”, – вказав Тернер.

За словами Воттса, Росія “повідомляє аудиторії 80 відсотків того, що вона вже чує, і 20 відсотків того, що вона хоче, щоб аудиторія почула. Це відповідає запиту на інформацію, а потім [росіяни] додають трохи своєї власної інформації, це виявляється дуже ефективним”.

Зусилля Кремля щодо втручання в політичну систему США вперше стали очевидними напередодні президентських виборів 2016 року, коли американське розвідувальне співтовариство дійшло висновку, що Росія розгорнула мережу тролів – творців фальшивих акаунтів у соціальних мережах – для поширення дезінформації, яка сприяла президентській кампанії Дональда Трампа і була спрямована на саботаж кандидатури Гілларі Клінтон.

Відтоді деякі соціальні медіа-платформи намагаються посилити контроль за ворожими державними суб’єктами, але кампанії з дезінформації все ще продовжують розростатися.

У планах команди Гамбашидзе повідомляється про використання “недовговічних” акаунтів у соціальних мережах, щоб уникнути виявлення. Маніпулятори в соціальних мережах розробили техніку використання акаунтів для розсилки посилань на матеріали, а потім видаляють свої пости або акаунти, щойно інші повторно поширюють контент. Ідея полягає в тому, щоб приховати справжнє походження інформації, що вводить в оману, і зберегти канал відкритим для майбутніх операцій впливу.

Компанії Alethea, яка займається дослідженням соціальних мереж, назвала цю тактику “листом невидимим чорнилом”. Пропагандисти використовують ще один прийом – поширення лише веб-адреси, а не повідомлення, щоб ускладнити пошук цього матеріалу. Інші прийоми заплутування включають перенаправлення глядачів через низку, здавалося б, випадкових сайтів, поки вони не потраплять на фейкову статтю.

В одному з документів, вивчених The Post, ідеться про використання платформи Trump’s Truth Social як єдиного способу поширення повідомлень “без цензури”, у той час як для Facebook, Twitter (тепер відомого як X) і YouTube буде створено “недовговічні” акаунти.

У січні 2023 року Кремль всерйоз зайнявся підривом американської підтримки України. Сергій Кирієнко, перший заступник глави адміністрації Кремля, викликав команду політтехнологів, які вже працювали над кампаніями з ослаблення підтримки Києва в Європі, включно з Гамбашидзе, і попросив їх розширити свої зусилля. На стратегів працюють десятки співробітників “ферми тролів” і перекладачів.

Незабаром московським спін-докторам (фахівець у галузі PR-технологій) наказали створити для американців медіаконтент, який би сприяв звинуваченням у корупції, пов’язаним з українським керівництвом, – “продажу і крадіжці зброї”, переданої Україні.

Стратегам було доручено культивувати середовище, в якому “американці не готові жертвувати своїм благополуччям заради конфлікту в Україні”, а також представляти дедалі тісніші відносини Росії з Китаєм як нову загрозу, “створену власною діяльністю США”.

Коли член Палати представників Метт Гетц, один із провідних противників допомоги Україні, попередив про “небезпечний двопартійний консенсус, який веде нас до війни з Росією”, і затаврував первісний пакет допомоги Вашингтона Києву в розмірі 40 мільярдів доларів у 2022 році, оскільки його нададуть “у той час, коли американці залишаться без дитячої суміші”, росіяни виокремили його цитати для своїх акаунтів як приклад того, яке повідомлення має бути посилено.

“Важливо зазначити, що для ефективної роботи необхідно звести фейки до мінімуму, а реалістичну інформацію – до максимуму”, – повідомляється в одній із пропозицій команди стратегів Гамбашидзе. “Постійним рефреном має бути: “Ось що відбувається насправді, ось про що мовчать офіційні ЗМІ”.