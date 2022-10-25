WP: Пригожин розповів Путіну про невдачі в Україні

За словами двох американських чиновників, високопосадовцем, який розкритикував у розмові з Путіним дії російської армії в Україні, був Євген Пригожин, пише The Washington Post.

Інформація про розмову Путіна з Пригожиним була настільки значною, що її зміст включили до щоденного брифінгу розвідки для Байдена. Факт жорсткої критики армії показує, що зростає вплив Пригожина на тлі вагань серед прихильників війни у ​​Москві. Це також підкреслює хитке становище офіційного військового керівництва, яке зазнало критики з боку Пригожина та інших після кількох місяців помилок і втрат на полі бою.

Розчарування Пригожина в Міністерстві оборони Росії та його зростаюча напруженість у відносинах з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу також є предметом окремої доповіді розвідки США, яка була поширена серед чиновників у Вашингтоні.

Згідно зі звітом, Пригожин висловив думку, що Міністерство оборони Росії надто покладається на групу Вагнера, але не дає їм достатніх грошей та ресурсів для виконання своєї місії у конфлікті.

“Роки у в’язниці та важкий шлях, ймовірно, викликали у Пригожина ненависть щодо політичних еліт та тих, хто користувався привілеями після розпаду Радянського Союзу.

Війна допомогла його амбіціям. Він хоче політичного визнання. Тільки грошей йому недостатньо. Він справді дбає про те, щоб мати офіційний статус”, – пише WP.

Дедалі помітніша громадська роль таких діячів, як Пригожин і Кадиров, у військовій повістці дратує деяких російських чиновників, які розглядають їх як акторів-ізгоїв, які грають за своїми власними правилами.

“З такими лідерами як Пригожин та Кадиров, еліти не зможуть ужитися”, – сказав в інтерв’ю один російський чиновник. “Це не Росія. Це злочинне братство, засноване на засадах середньовіччя”.