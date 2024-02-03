Політика

WP: Київ заздалегідь повідомив Вашингтон про рішення звільнити Залужного

3 Лютого 2024 09:19
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зеленський, Залужний
Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський біля Білого дому, 2022 рік / The Washington Post

Влада України завчасно повідомила Білому дому, що президент Володимир Зеленський планує звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, повідомляє Washington Post із посиланням на джерела.

За їхніми даними, у Білому домі не підтримали і не заперечили проти такого рішення, визнавши, що право вибору – за українським президентом.

Як зазначає видання, завчасне повідомлення Вашингтона, про яке раніше не повідомлялося, відображає впливову роль Сполучених Штатів як найпотужнішого військового і політичного прихильника України.

Звільнення Залужного, однієї з найпопулярніших фігур в Україні, може вплинути на моральний дух українських військ і похитнути довіру західних донорів, але будь-який крок США, спрямований на те, щоб оскаржити рішення Зеленського, може бути розцінено як прояв надмірного впливу, зазначає WP.

“Відчуття розколу у верхах Києва не йде на користь Україні, але уряд США не повинен у нього вплутуватися”, – сказав експерт зі Східної Європи Стенфордського університету і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

Зеленський міг би відкласти ухвалення рішення на невизначений термін, але це видається малоймовірним, кажуть джерела Washington Post.


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