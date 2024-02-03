WP: Київ заздалегідь повідомив Вашингтон про рішення звільнити Залужного

Влада України завчасно повідомила Білому дому, що президент Володимир Зеленський планує звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, повідомляє Washington Post із посиланням на джерела.

За їхніми даними, у Білому домі не підтримали і не заперечили проти такого рішення, визнавши, що право вибору – за українським президентом.

Як зазначає видання, завчасне повідомлення Вашингтона, про яке раніше не повідомлялося, відображає впливову роль Сполучених Штатів як найпотужнішого військового і політичного прихильника України.

Звільнення Залужного, однієї з найпопулярніших фігур в Україні, може вплинути на моральний дух українських військ і похитнути довіру західних донорів, але будь-який крок США, спрямований на те, щоб оскаржити рішення Зеленського, може бути розцінено як прояв надмірного впливу, зазначає WP.

“Відчуття розколу у верхах Києва не йде на користь Україні, але уряд США не повинен у нього вплутуватися”, – сказав експерт зі Східної Європи Стенфордського університету і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

Зеленський міг би відкласти ухвалення рішення на невизначений термін, але це видається малоймовірним, кажуть джерела Washington Post.