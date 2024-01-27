WP: “Американські військові плани для України не передбачають повернення втрачених територій”

Після невдалого, як йдеться у статті The Washington Post, минулорічного контрнаступу адміністрація Джо Байдена розробляє нову стратегію, що змістить акцент із відвоювання територій на те, щоб допомогти Києву відбити нові атаки Росії, водночас просуваючись до довгострокової мети – посилення оборонного потенціалу та української економіки.

Новий план сильно відрізняється від минулорічного, коли США та їхні союзники направляли Києву сучасну техніку і забезпечували підготовку військових, сподіваючись на те, що саме це допоможе швидко відкинути російські сили, які окупували східну і південну Україну, пише видання. Зусилля виявилися марними через сильно укріплені російські лінії оборони.

“Цілком очевидно, що їм [українцям] буде важко спробувати чинити такий самий серйозний тиск на всіх фронтах, який вони намагалися створити минулого року”, – сказав WP високопоставлений представник Білого дому.

Зараз ідея полягає в тому, щоб дати Україні можливість утримати позиції на полі бою і водночас “направити її на іншу траєкторію, щоб вона стала набагато сильнішою до кінця 2024 року”, “вивести її на стійкіший шлях”, цитує видання свого співрозмовника, який говорив на умовах анонімності.

Найімовірніше, у разі повторення контрнаступу буде той самий результат, що стане демонстрацією сили Володимира Путіна, випливає з публікації. Тому союзники розробляють довгострокові плани. Зокрема, минулого тижня Британія оприлюднила 10-річну угоду – підписану прем’єр-міністром Ріші Сунаком і президентом Володимиром Зеленським у Києві. Тепер очікується візит в Україну президента Франції.

Але успіх цієї стратегії майже повністю залежить від США, найбільшого донора (грошей і техніки), а також координатора багатосторонніх зусиль. Цієї весни адміністрація Байдена сподівається опублікувати своє 10-річне зобов’язання, хоча запит на додаткове фінансування України в розмірі 61 млрд доларів досі не схвалений Конгресом.

Зеленський наполягає на тому, що Україна продовжує наступ. Плани на 2024 рік – це “не тільки оборона”, сказав він у нещодавньому відеозверненні. Але американські політики, які нещодавно зустрічалися з ним наодинці, кажуть, що навіть Зеленський має сумніви щодо того, наскільки амбітними будуть його дії у 2024 році за відсутності ясності щодо американської допомоги, стверджує WP.