WP: Американські обмеження виводять ключові російські авіабази із зони обстрілу

За словами двох українських чиновників, нова політика США, що дозволяє Україні обстрілювати російську територію з деяких видів американської зброї, призвела до скорочення кількості російських атак, але все ще обмежує радіус дії настільки, що не дає змоги Україні завдавати ударів по ключових аеродромах. Ці аеродроми використовуються російськими літаками, які скидають смертоносні плануючі бомби, що завдають найбільшої шкоди військовим позиціям і цивільному населенню, пише The Washington Post.

Приблизна дозволена дальність ураження цілей американської зброї на території Росії / Ілюстрація ISW

Українські чиновники заявили, що Сполучені Штати обмежили Україну у стрільбі на відстані менше ніж 100 кілометрів, або близько 62 миль, від кордону. Обидва говорили на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені публічно говорити про це правило. Американські чиновники відмовилися уточнити, про яке обмеження йдеться, але заявили, що твердження українців про менш ніж 100 кілометрів невірне.

“США погодилися дозволити Україні вести вогонь із наданої США зброї по території Росії в тих місцях, звідки російські війська наступають, щоб спробувати захопити українську територію”, – заявив представник Пентагону майор Чарлі Дітц. “Справа не в географії або певному радіусі, але якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, в України є можливість завдати удару у відповідь по силах, які б’ють по ній через кордон”.

Україні також дозволено використовувати поставлені США системи ППО для нанесення ударів по російських літаках, “якщо вони збираються обстріляти повітряний простір України”, – сказав Дітц.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван підкреслив цей момент в інтерв’ю телеканалу PBS, сказавши: “Справа не в географії. Йдеться про здоровий глузд. Якщо Росія атакує або збирається атакувати Україну зі своєї території, то має сенс дозволити Україні завдати удару у відповідь по силах, які б’ють по ній через кордон”.

Хоча офіційні особи в Києві не хочуть бути поміченими в публічному протиріччі зі своїми американськими колегами, очевидно, що українські військові не вважають, що в них є така свобода дій, як це випливає із заяв представників Білого дому і Пентагону.

А результати українських ударів за три тижні, що минули після того, як Вашингтон схвалив запит України на використання деяких видів західної зброї для нанесення ударів по російській території, підтверджують опис Україною значно обмеженого діапазону.

Інститут вивчення війни (ISW), вашингтонський аналітичний центр, повідомив цього місяця, що політика США, яка обмежує використання Україною американської зброї в Росії, фактично створила “великий притулок… який Росія використовує для прикриття своїх бойових сил, командування і управління, логістики та служб підтримки тилу, які російські війська використовують для проведення своїх військових операцій в Україні”.

Один з українських чиновників у сфері оборони сказав, що дозвіл на використання американської зброї для нанесення ударів на території Росії “безумовно змінив ситуацію. Ворог, безумовно, відчув це, особливо безпосередньо на лінії фронту”.

Але чиновник додав: “Ні дальність, ні категорія [зброї] не є достатніми”.

У своїй доповіді ISW заявила, що ослаблення американських обмежень у районах, близьких до Харкова, скоротило “наземне лігво” Росії – територію, яка, як і раніше, перебуває поза зоною досяжності американської зброї для України, – всього на 15 відсотків, що, по суті, зберігає військову перевагу Росії перед Україною.

Тільки “невеликий район уздовж російсько-українського міжнародного кордону” в Росії був дозволений для прицільної стрільби, заявили в ISW.

На думку ISW, у війні на виснаження, в якій загинула величезна кількість цивільних осіб, можна було б зробити набагато більше, щоб зменшити перевагу Росії. “Зміна політики США, хоча і є кроком у правильному напрямку, сама по собі є неадекватною і не здатна зірвати масштабні операції Росії”, – йдеться в повідомленні.

За словами місцевої влади, з моменту зміни політики США Харків, друге за величиною місто України, отримав такий необхідний перепочинок після кількох місяців безперервних атак російськими ракетами.

На початку червня з Бєлгородської області, розташованої по інший бік кордону, були зроблені кадри, на яких видно, як українці завдають удару за допомогою наданої США ракетної системи HIMARS по російських системах С-300/400, повідомляє ISW.

Удар по пускових точках С-300 і С-400 знизив кількість ракетних обстрілів Харкова з 25 у травні до нуля цього місяця, заявив мер Харкова Ігор Терехов.

За словами Терехова, після зняття американських обмежень ситуація в місті, розташованому всього за 19 миль від російського кордону, значно змінилася.

Проте, за словами мера, його місто залишається “під постійною загрозою” планерних бомб – модифікованої зброї радянської епохи, яку Росія скидає з літаків.

Бомби можуть важити тисячі фунтів і оснащені системами наведення. Зазвичай вони скидаються з відстані понад 15 миль за російським кордоном, але літаки злітають з баз, розташованих набагато далі, за межами затвердженої США дальності удару.

Тільки в травні Росія випустила по Україні понад 3200 таких бомб, заявив минулого місяця президент Володимир Зеленський. Українські системи ППО рідко перехоплюють такі бомби.

Цього місяця Росія випустила шість фугасних бомб по Харкову, внаслідок чого одна людина загинула і семеро дістали поранення, сказав Терехов. Багато інших бомб були спрямовані на військові позиції.

Україна очікує першу партію американських винищувачів F-16, які могли б утримати Росію від скидання великої кількості бомб. Україна також розробляє свої власні бомби для скидання на російські позиції, хоча поки що неясно, наскільки ефективними вони можуть бути.

Однак наразі, за словами офіційних осіб, нездатність України стримувати удари бомб Росії, що планують, є головним недоліком ефективної в іншому зміни політики США.

Зміна “допомогла зменшити кількість терористичних ударів по Харкову”, – сказав інший український чиновник. “Ось чому ми говоримо, що збільшення відстані для нас допоможе значно скоротити… можливості Путіна продовжувати цю війну”.

“Понад два роки адміністрація Байдена відмовлялася дозволити Україні використовувати надану США зброю для ураження цілей на території Росії, побоюючись прямого конфлікту між Сполученими Штатами та Росією. Замість цього Україна обмежилася застосуванням американської зброї по цілях на окупованій Росією території України”, – нагадує видання.

Правила змінилися минулого місяця, коли Росія почала нове вторгнення через кордон у Харківську область, переміщуючи тисячі людей і викликаючи побоювання наступу на Харків.

Обидві сторони зазнали великих втрат. Україні вдалося не дати російським військам захопити значну територію, але бої в прикордонних районах тривають.

Однак навіть відповідно до нових правил президент Байден відмовився дозволити використання американської зброї дальнього радіусу дії, такої як армійська тактична ракетна система (ATACMS), внаслідок чого Україна змушена покладатися на власні саморобні безпілотники для нанесення ударів у глибині території Росії.

Минулого місяця в Харкові сталися теракти, унаслідок яких загинули 39 осіб і 239 дістали поранення, що Терехов назвав “жахливою катастрофою”. Вашингтон оголосив про зміну політики 30 травня, і вже за кілька днів у Харкові різко скоротилася кількість повітряних тривог і російських атак.

Незважаючи на відносне поліпшення ситуації, Харків терміново потребує поліпшення протиповітряної оборони, щоб захистити цивільне населення від ударів плануючих бомб, сказав Терехов.

“Для нас зараз це питання – питання життя”, – сказав він. “Якщо в нас будуть найсучасніші системи ППО, якщо в нас будуть сучасні літаки, то вони боятимуться використовувати свої бомбардувальники, тому що їх можуть збити і вони не зможуть наблизитися до кордону”.

Авіабази поблизу кордону дають Росії серйозну перевагу, і у квітні дослідник під ніком RedIntelPanda опублікував на X супутникові знімки, на яких видно будівництво нової бази на півдні Росії зі злітно-посадковою смугою довжиною 5900 футів.

Аеродром розташований поруч із військовим логістичним центром у районі Олексіївки, міста в Бєлгородській області, приблизно за 45 миль від кордону з Україною.

Військові чиновники визнали, що зміна політики кардинально змінила життя в Харкові, але заявили, що це не захистило позиції українських військових від регулярних атак із застосуванням планерних бомб.

Майорка Надія Замриха, пресофіцерка 14-ї бригади, повідомила, що війська, які б’ються під Куп’янськом на північному сході Харківської області, продовжують регулярно зазнавати обстрілу зенітними ракетами, планерними бомбами та некерованими ракетами.

Зміна, внесена Байденом, дала змогу Україні націлюватися на “райони, де зосереджена техніка, і місця, звідки наносять ракетні удари територією України; жодна ракета С-300 не влучила в Харків. Це факт”, – сказав Денис Ярославський, командир розвідувального батальйону 57-ї української бригади. “Водночас це не сильно змінило ситуацію безпосередньо на лінії фронту”.

“Місто Вовчанськ, – додав він, – продовжує руйнуватися авіабомбами, артилерією і всім іншим, що у них є”.