Політика

WP: Альтернативна реальність Путіна – у нових підручниках з історії

13 Серпня 2023 10:30
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Днями у Росії представили новий підручник з історії. Як пише The Washington Post, радикальна трансформація російського уявлення про Україну та решту світу говорить про люте прагнення Путіна вирвати темні сторінки російського минулого і, буквально, вписати себе в історію як переможця-завойовника.

Це також частина кампанії з газлайтингу, коли Путін намагається переконати свій народ та весь світ, що Росія є жертвою, а Захід винен у розв’язанні війни проти Україні, в якій бере участь Путін.

Washington Post провів огляд російських підручників з історії за останнє десятиліття, щоб простежити, як змінилося уявлення про Україну та її відносини з Росією.

З роками скоротилися розділи, присвячені історії самої України, а також згадки про спільне коріння та Київську Русь. Цей термін остаточно зникнув і замінений такими словосполученнями, як «Давньоруська держава» або «феодальна Русь».

Останнім часом все більшого поширення набуває термін «Малоросія».

У колишніх текстах Україна «з’єднувалася» з Росією, зараз вона описується як «частина» Росії.


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