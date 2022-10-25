Техно

WhatsApp знову працює після двогодинного збою

25 Жовтня 2022 12:49
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Meta

Месенджер WhatsApp знову запрацював після глобального збою у вівторок.

За даними DownDetector, низка користувачів (наприклад, з Європи та Близького Сходу) повідомляють про відновлення роботи месенджера, проте в деяких ще можуть спостерігатися затримки у надсиланні повідомлень. Додаток запрацював і в Україні.

Раніше у WhatsApp підтвердили недоступність сервісу та заявили, що працюють над усуненням причин збою.

Збій розпочався вранці у вівторок близько 10:00. Скарги на роботу програми надходили з усього світу, зокрема з Великобританії, США, Європи. Не надсилалися повідомлення, також були проблеми зі з’єднанням із сервером.


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