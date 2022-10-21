Washington Post: Чому російська пропаганда не така переконлива, як ви думаєте

Відколи Росія вторглася в Україну в лютому, Кремль використовував свій контроль над ЗМІ, щоб виправдати свою війну як оборонну, необхідну відповідь на зусилля Заходу знищити Росію, пише Скотт Радніц у Washington Post. Нещодавно, коли Путін оголосив про мобілізацію російських резервістів, він знову звинуватив Захід у спробах послабити та підірвати Росію.

Деякі аналітики стверджують, що росіяни підтримують війну значною мірою тому, що вірять у таку державну пропаганду про ворожий Захід. Це могло бути принаймні частково правдою на початку війни. Але тисячі молодих російських чоловіків зараз тікають з країни через страх бути змушеними воювати — це свідчить про те, що попередження Путіна про неминучу загрозу для батьківщини та грандіозні, але безпідставні звинувачення не впливають на важливу частину населення.

Частково це тому, що пропаганда не завжди має на меті переконати свою аудиторію. Іноді її основна мета – залякати.

Багато людей зазвичай думають про пропаганду як про те, щоб отримати підтримку громадськості за допомогою маніпуляцій. Лідери, особливо ті, хто контролює засоби масової інформації, засипають своїх громадян брехнею, перебільшеннями та необґрунтованими заявами, щоб виглядати як хороші хлопці, приховуючи свої недоліки. Російські державні ЗМІ бомбардували своїх глядачів заявами про те, що Путін був змушений вторгнутися в Україну, щоб захистити Росію та її громадян від агресії НАТО, українських нацистів, біологічної зброї та нових способів розуміння гендеру.

У той же час глядачі напівсвідомо отримують паралельне повідомлення: що уряд, здатний домінувати в ефірі і настільки відданий своїй альтернативній реальності, має бути могутнім. Той факт, що інші люди, схоже, підтримують статус-кво, навіть незважаючи на те, що вони однаково піддаються дивовижній пропаганді, зміцнює віру в те, що уряд твердо контролює ситуацію. Тому глядачі можуть не вірити тому, що вони бачать по телебаченню та в соціальних мережах, але з цих повідомлень вони роблять висновок, що уряд не терпить інакомислення.

Як і в будь-якій автократії, в Росії важко зрозуміти, чому в опитуваннях люди заявляють про підтримку «спецоперації» і утримуються від протестів. Це тому, що вони погоджуються з урядом — чи тому, що бояться наслідків протистояння йому?

Тому реакція на призов минулого місяця була показовою. Десятки тисяч чоловіків бойового віку кинулися до кордонів Росії, щоб покинути країну; ті, хто міг дозволити собі квитки на літак в останню хвилину, летіли, куди могли. Пересічні громадяни нападали на військкомати та проводили демонстрації в регіонах, де раніше вони були рідкістю.

Якби люди справді вірили офіційному обґрунтуванню війни та неодноразовим заявам Кремля про успіхи на полі бою, ми б очікували, що відповідні призовники добровільно, навіть із ентузіазмом, підпишуться за справу — як це зробили українці після вторгнення, або як зробили багато американців після 9/11. Але ми побачили протилежне. Люди показали, що вони не вірили в те, що Росія веде екзистенціальну битву проти Заходу.

Вони можуть скептично ставитися до кремлівської пропаганди з кількох причин. По-перше, хоча державне телебачення є найпоширенішим способом, за допомогою якого люди отримують новини, росіяни, особливо молодь, також активні в соціальних мережах , які не так ретельно цензуруються.

По-друге, за даними уряду США , під час війни були вбиті або поранені десятки тисяч російських солдатів. Військові вербувальники найагресивніше шукали нові війська в тих частинах Росії, які вже втратили найбільше молодих людей. Побачити, як родичі та сусіди повертаються в мішках для трупів, може бути перевіркою реальності на телевізійну пропаганду про війну.

По-третє, росіяни протягом багатьох років наражалися на безпідставні претензії, що, можливо, змусило їх це зробити. Захід так довго зображували як ворога, що риториці війни, можливо, не вистачило тієї нагальності, яку вона мала б інакше. Можливо, люди точно розпізнали рішучість Путіна, нехтуючи його обґрунтуванням вторгнення.

Багато росіян все ще можуть підтримувати війну, незалежно від того, вірять вони риториці Путіна чи ні. Інші можуть погодитися з режимом просто тому, що вважають, що це найбезпечніше ставлення.

Але оскільки втрати росіян зростають, а звичайних людей просять жертвувати собою, робота пропагандистів ускладнюється. Для підтримки стабільності Кремлю потрібно буде все більше покладатися на поліцію та стеження.

Щоб попередити людей про те, що інакомислення буде покаране, Путін може ще більше посилити свою риторику, навіть якщо вона звучить дедалі порожнішою. Його нещодавня промова, в якій він звинуватив Захід у «сатанізмі» та погрозах ядерною зброєю, ймовірно, мав на меті не лише сигналізувати Заходу про свою рішучість, але й попередити російських громадян.

Коли режим втрачає здатність переконувати, правління стає дорожчим. Але Кремль, очевидно, сподівається, що поки він може вселяти страх, у тому числі за допомогою різкої риторики, він зможе стримувати масовий опір — навіть якщо наслідки його вторгнення торкнуться ближче до дому.