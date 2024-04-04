Warner Bros. запустила виробництво нової “Матриці” без участі Вачовскі

Warner Bros. офіційно запустила виробництво нової частини франшизи “Матриця”. Цього разу в розробці картини безпосередньо не беруть участь сестри Лана і Ліллі Вачовські – Лана виступить лише як виконавчий продюсер.

Про це повідомляє Variety.

Режисером і автором сценарію поставили Дрю Годдарда (“Шибайголова”, “Хатина в лісі”, “Марсіанин”). Чи повернуться до своїх ролей Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс або будь-хто з попередніх частин, невідомо.

Подробиці сюжету нової “Матриці” тримають у секреті. Боси WB кажуть, що історія розвиватиме світ всесвіту, не відходячи занадто далеко від того, що принесло успіх франшизі.