Взимку можливі відключення до 5 годин щодня за найоптимістичнішими прогнозами – FT

Взимку Україну чекають неминучі перебої з електропостачанням та дефіцит генерації. Навіть за оптимістичного сценарію, населення може зіткнутися з відсутністю світла до 5 годин на добу.

Про це пише газета Financial Times з посиланням на слова енергетиків.

Як повідомляє видання, компанія ДТЕК прогнозує, що за найсприятливіших умов – відсутності нових атак на енергетичну інфраструктуру та температури не нижче -15°C – країну очікують щоденні п’ятигодинні відключення електроенергії.

Максим Тімченко, очільник ДТЕК, наголосив на необхідності децентралізації енергосистеми для забезпечення енергобезпеки в майбутньому: “У нас є короткострокова стратегія на цю зиму, але для гарантування стабільності в наступні сезони потрібно розосередити енергетичну мережу”.

Володимир Кудрицький, колишній керівник “Укренерго”, зазначив, що головна проблема полягає у пошкодженні великих електростанцій, а не підстанцій, більшість з яких захищені та швидко відновлюються.

“Нестача електроенергії та відключення неминучі”, – підкреслив Кудрицький. “Питання лише в масштабах цих проблем, які залежать від рівня захисту електростанцій. Критично важливими є протиповітряна оборона та паралельна децентралізація енергосистеми”.