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Вже у четвер у Києві відновлять рух синьою гілкою метро – Кличко
11 Вересня 2024 13:02
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київ, метро
Ілюстративне фото з відкритих джерел

12 вересня відновлять повноцінний рух поїздів між станціями “Героїв Дніпра” – “Теремки” синьої гілки метро Києва.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями “Деміївська” – “Либідська” завершені”, – повідомив він.

Увесь комплекс робіт тривав 9 місяців. 

“Посилили з обох сторін і тунельну оправу, що примикає до нової ділянки. Уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекові системи руху поїздів”, – продовжив Кличко.

За його словами, перегінний тунель між “Деміївською”-“Либідською” знаходиться у складних гідрогеологічних умовах.

“Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї”, – підсумував міський голова.

Зазначається, що кошторисна вартість усього комплексу робіт склала 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості.


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