Вже у червні Єврокомісія запропонує Україні розпочати переговори про вступ до ЄС

У червні 2024 року Європейська комісія запропонує Україні розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на три власні джерела.

Зазначається, що Єврокомісія наполягає на тому, щоб розпочати офіційні переговори з Україною та Молдовою уже в червні, “щоб дати обом країнам позитивний сигнал щодо їхніх прагнень до ЄС”.

Натомість рішення щодо рекомендації початку переговорів Єврокомісія оголосить 7 червня. Натомість Грузія, яка прийняла закон про “іноземних агентів” всупереч попередженням Брюсселя, не отримає “зеленого світла”.

“Рекомендація Брюсселя вимагає одностайності від урядів ЄС, і очікується, що Угорщина висуне заперечення, посилаючись на питання, зокрема ставлення Києва до угорської меншини в Україні”, – йдеться у повідомленні.

З 1 липня Угорщина перейде до головування в ЄС, що дасть їй додаткові важелі для визначення порядку денного зустрічей, на яких обговорюються питання, пов’язані з Україною.