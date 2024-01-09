Суспільство

Вже розміновано майже 25% території деокупованої Херсонщини – ОВА

9 Січня 2024 15:50
читать на русском →
міни, херсонщина

На деокупованій Херсонщині було розміновано понад 24,5% території.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв’ю “Укрінформу

“Нині понад 24,5% правобережжя розміновано”.

За словами Прокудіна, щодня Херсонщину обстежують понад 800 піротехніків, для порівняння – у березні минулого року їх було 80.

Сили оборони восени 2022 року визволили правобережну частину Херсонської області, зокрема місто Херсон. Частина області, розташована на лівому березі Дніпра, тимчасово захоплена російськими військами.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Січня 2024 17:36

Між Україною, країнами G7 та державами Півдня відбулася секретна зустріч щодо умов для проведення мирних переговорів з РФ – Bloomberg
9 Січня 2024 16:19

Зеленський провів засідання Ставки
9 Січня 2024 13:37

Новим президентом Євроради може стати італійський експрем’єр, – FT
9 Січня 2024 13:25

Міноборони розриває всі договори з компаніями, які пов’язані із Гринкевичами
9 Січня 2024 12:14

Politico: Угорщина висунула нову вимогу для зняття вето на 50 млрд
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
усі думки