Вже розміновано майже 25% території деокупованої Херсонщини – ОВА

На деокупованій Херсонщині було розміновано понад 24,5% території.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв’ю “Укрінформу“
“Нині понад 24,5% правобережжя розміновано”.
За словами Прокудіна, щодня Херсонщину обстежують понад 800 піротехніків, для порівняння – у березні минулого року їх було 80.
Сили оборони восени 2022 року визволили правобережну частину Херсонської області, зокрема місто Херсон. Частина області, розташована на лівому березі Дніпра, тимчасово захоплена російськими військами.