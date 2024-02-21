“Вже найближчими тижнями готуємо кілька нових безпекових угод” – Зеленський у вечірньому зверненні

Україна найближчими тижнями готує кілька нових безпекових угод із партнерами.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні 21 лютого, передає Суспільне.

Президент відзначив, що нові безпекові угоди з партнерами — дуже предметні.

Це і нова оборонна підтримка для українських воїнів, і цілком конкретні фінансові гарантії для української держави, і політична взаємодія, яка наближає Україну до “більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили”.

“Вже найближчими тижнями готуємо кілька нових безпекових угод. Я вдячний нашим командам, які їх готують, я вдячний партнерам”, — сказав Зеленський.