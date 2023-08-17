Суспільство

Вже другий російський вертоліт Ка-52 збили цього ранку

17 Серпня 2023 09:44
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вертоліт, рф

Воїни 47 окремої механізованої бригади збили ворожий вертоліт Ка-52 у Запорізькій області вранці 17 серпня − таким чином цього ранку оборонці України знищили уже два російські “алігатори”.

Про це повідомляє 47 ОМБр у Facebook.

“Ранок воїнів 47 окремої механізованої бригади розпочався зі знищення російського вертольоту Ка-52 в районі Роботине, що на Запоріжжі”.

Ворожий “алігатор” помітила вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону близько 07:40 ранку. Вертоліт збили одним пуском з ПЗРК.

Повідомляється, що на рахунку бійців 47 бригади – це вже 8-ий “назавжди приземлений Ка-52”, вартість якого сягає $16 млн.


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