Вже 35 країн хочуть відсторонити росіян і білорусів від Олімпіади

Група з 35 країн, включаючи США, Німеччину, Францію, Велику Британію і Японію, домовилися вимагати відсторонення російських і білоруських спортсменів від участі в Олімпійських іграх 2024 року.

Про це заявила міністр спорту Литви Юргіта Сюгздініене, пише Європейська правда.

“Ми йдемо в тому напрямку, що нам не знадобиться бойкот, тому що всі країни одностайні”, – сказала Сюгздініене.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в онлайн-зустрічі за участю 35 міністрів, щоб обговорити заклик до заборони, повідомив речник литовського міністерства спорту.

За словами речника, послання Зеленського учасникам зустрічі полягало в тому, що принципи нейтралітету не можуть бути застосовані до вторгнення Росії в Україну.

Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що створення команди біженців, яка б дозволила деяким російським і білоруським спортсменам брати участь у змаганнях, може стати основою компромісу в питанні заборони цих країн на участь в Олімпійських іграх.

“Це може бути компромісом для МОК створити команду біженців, до якої могли б увійти люди російської та білоруської національності, які є дисидентами”, – сказав Бортнічук.

Раніше президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах закликав Україну відмовитися від погроз бойкоту.

МОК відкрив двері для російських і білоруських спортсменів, щоб вони могли змагатися як нейтральні. Він заявив, що бойкот порушить Олімпійську хартію і що включення росіян і білорусів до її складу ґрунтується на резолюції ООН проти дискримінації в олімпійському русі.