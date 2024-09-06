Вже 27 Шахедів збито силами ППО , бойова робота по ще триває 

Окупанти здійснили атаку на Україну у ніч на 6 вересня 1 керованою авіаційною ракетою Х-59, 1 протирадіолокаційною ракетою Х-31П та 44-ма ударними БпЛА типу “Shahed” – 27 з них було збито, 8 локаційно втрачені, 1 полетів у сторону окупованої Донеччини, ще кілька залишаються на півночі країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

В результаті протиповітряного бою станом на 8:00 збито 27 ударних БпЛА. 8 безпілотників – локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ), один БпЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини. Ще кілька повітряних цілей (ймовірно ударні дрони) спостерігаються в повітряному просторі на півночі. Бойова робота триває!”



Повідомляється, що ракети загарбники запустили з тимчасово окупованої Луганщини та з Брянської області РФ, а дрони – з російських міст Курськ, Приморсько-Ахтарськ, та з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.



ППО працювала у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.