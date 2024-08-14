Суспільство

Вже 2 доби рятувальники ведуть боротьбу з пожежею у лісі під Балаклією
14 Серпня 2024 12:48
читать на русском →
дснс, пожежа
Пожежа у Бакалійському лісництві / Facebook

Пожежники ДСНС продовжують боротися з лісовою пожежею у Балаклійському лісництві.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області у Facebook.

“Станом на 09:00 14 серпня тривають роботи з ліквідації лісової пожежі у Балаклійському лісництві поблизу м. Балаклія, яка триває 2 доби. Вогнем охоплено вже 40 га сухої хвойної підстилки”. 

Повідомляється, що на місці працюють 48 рятувальників, 12 автоцистерн, у тому числі водовоз ємністю 12 м куб., а також піротехнічний, медичний розрахунки ДСНС та 4 одиниці техніки лісівників.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
14 Серпня 2024 16:04

Україна розглядає створення в Курській області військових комендатур
14 Серпня 2024 15:30

Правоохоронці викрили агентів ФСБ, серед яких – колишні охоронці Януковича
14 Серпня 2024 14:46

Сирський доповів Зеленському про ситуацію у Курській області
14 Серпня 2024 14:27

Сили оборони здійснили найбільшу дронову атаку на чотири російські військові аеродроми
14 Серпня 2024 13:07

ЗСУ знищили російський Су-34 на Курщині
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки