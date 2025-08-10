19 людей травмовано внаслідок бомбардування Запоріжжя

О 17:50 росіяни скинули дві авіабомби на два райони Запоріжжя, повідомляє Нацполіція.

Влучили в будівлю міського автовокзалу та поблизу приватної медичної клініки.

Станом на 19:50 відомо про 19 поранених.

Унаслідок авіаційної атаки окупантів частково зруйновано будівлю автовокзалу, територію АЗС, довколишні будівлі та транспортні засоби.

На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники, медики та муніципальні профільні служби.

Розгортається пункт прийому заяв та повідомлень про пошкодження майна та інші події, спричинені атакою.

Удари по Запоріжжю прокоментував Володимир Зеленський:

Зараз у Запоріжжі наші рятувальники, медики, поліцейські, усі служби допомагають після удару російських бомб. Авіабомби – по місту, по звичайній забудові, по автовокзалу, по одній із клінік. На жаль, є постраждалі. Усі отримають допомогу. Дякую кожному нашому працівнику ДСНС України, усім службам за те, що дуже оперативно реагуєте й завжди, за будь-яких обставин зберігаєте життя людей.