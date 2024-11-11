Вже 100 тисяч українців отримали відстрочки від мобілізації через Резерв+

У перші дні після запуску сервісу Резерв+, який дозволяє оформити онлайн-відстрочку від мобілізації, послугою скористалися 100 тисяч громадян України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє Міноборони.

За словами заступниці міністра, значна частина відстрочок стосувалася поновлення раніше виданих документів. Завдяки новому сервісу, українці, які мають законні підстави для відстрочки, тепер можуть отримати її у значно коротші строки — менш ніж за три місяці.

“Це число свідчить про високу актуальність та необхідність онлайн-сервісу відстрочок для всіх учасників процесу. Він дозволяє українцям заощадити час, уникнувши черг та тривалого очікування. Крім того, це полегшує роботу співробітникам ТЦК, звільняючи їх від значної частини паперової роботи”.