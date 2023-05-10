Визначились перші фіналісти Євробачення

У Ліверпулі, Великобританія, відгриміли виступи перших півфіналістів міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2023”.

За право пройти у фінал конкурсу, що відбудеться вже 13 травня, боролися представники 15 країн-учасниць. Однак у наступний етап “Євробачення-2023” пройшли лише 10 – це Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія та Норвегія.

У фіналі “Євробачення-2023” за перше місце змагатимуться представники 26 країн. Зокрема, 13 травня на сцені Ліверпуля виступатимуть 20 переможців півфіналів. Також автоматично потрапляють у фінал представники великої п’ятірки – Великобританії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції.

Україна також виступить на головній сцені Ліверпуля 13 травня. Дует TVORCHI потрапив у фінал, т.к. Минулого року саме український колектив Kalush Orchestra посів перше місце.