        Виїхав на слизьку дорогу на літніх шинах: на Херсонщині водій загинув у ДТП

        Галина Шподарева
        20 Січня 2026 17:03
        У ДТП на Херсонщині загинув чоловік / Фото: ГУНП в Херсонській області
        На Херсонщині сталася смертельна ДТП за участі легкового автомобіля – загинув водій ВАЗ 2109. За попередніми даними, водій не врахував стан слизької дороги та керував авто на літніх шинах.

        Про це повідомили в ГУНП в Херсонській області.

        Аварія сталася у селищі Архангельське Бериславського району Херсонської області 19 січня. У ДТП загинув 28-річний житель Мар’яного.

        Попередньо встановлено, що загиблий під час керування автомобілем ВАЗ на вкритій сніговим накатом дорозі не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на дерево.

        “Також під час огляду автомобіля працівники поліції виявили, що на транспортному засобі на двох передніх і одному задньому колесах встановлені літні шини”, – розповіли в поліції.

        Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами” Кримінального кодексу України.

        Наслідки ДТП на Херсонщині / Фото: ГУНП в Херсонській області

