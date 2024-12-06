Витрати України перевищили річний план

Видатки державного бюджету України за 11 місяців 2024 року склали 3775 млрд грн, що більше за заплановані на рік показники.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, відповідно до Закону про державний бюджет на 2024 рік (з урахуванням осінніх змін), загальний обсяг видатків мав скласти 3737 млрд грн.

Доходи бюджету за цей період досягли 2650 млрд грн, що також значно перевищує річний план у 1911,5 млрд грн.

Основною причиною перевищення доходів стала частина міжнародної допомоги, яка була зарахована як гранти. За 11 місяців сума таких надходжень перевищила 300 млрд грн.

Дефіцит державного бюджету за цей період склав 1,1 трлн грн, що знаходиться в межах річного ліміту 1,85 трлн грн.

