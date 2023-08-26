Економіка

Виторг OnlyFans зріс до $1,09 млрд

26 Серпня 2023 10:37
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OnlyFans

OnlyFans звітувала про новий рекорд: кількість авторів на платформі зросла за рік у півтора рази. Стежать же за їхньою творчістю 238 мільйонів людей — вони ж витратили на голі фото та відео понад $5 мільярдів.

Світова кузня нюдсів отримала вибухове зростання ще в епоху пандемії, але зараз їй вдалося перевершити саму себе. Це випливає із фінансового звіту її материнської компанії Fenix International: за минулий рік кількість творців контенту на OnlyFans злетіла до 3,1 мільйона осіб, а загальна кількість їх передплатників збільшилася на 27%. Зросли й виплати від донатів — із $4,8 млрд до $5,6 млрд.

За кожен такий переказ платформа отримує комісію у 20%. Виторг компанії також збільшився — з $932 млн 2021 року до 1,09 млрд 2022 року (зростання 17%).

Основний власник Onlyfans Леонід Радвінський — 38-річний український єврей з Одеси, натуралізований американець, мільярдер та один із найвпливовіших людей у порно. Саме він влаштував революцію у сфері та назавжди змінив інтернет.

Незважаючи на такі заслуги, Радвінський живе у тіні і веде вкрай непублічне життя.

Якби OnlyFans як компанію продавали прямо зараз, вона коштувала б від 2 до 5 мільярдів доларів.


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