“Витік Ротенбергів” показав, як російські олігархи уникають санкцій

Розслідування, проведене групою журналістів під керівництвом iStories та OCCRP, показало подробиці того, як найближче оточення президента Росії Володимира Путіна намагалося приховати активи на тлі хвилі міжнародних санкцій, накладених на Росію після того, як вона незаконно анексувала Крим і пізніше здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

У розслідуванні, опублікованому 20 червня, журналісти заявили, що їхні висновки базуються на витоку понад 50 тисяч електронних листів і документів, надісланих між 2013 і 2020 роками, які показують, як брати-мільярдери Борис і Аркадій Ротенберги, друзі дитинства Путіна, переміщують компанії по всьому світу, «як шахові фігури, відкривають нові банківські рахунки, закриваючи старі, а структури власності змінюються у відповідь на нові санкції чи запитання регуляторів».

У розслідуванні, в якому взяли участь понад 60 журналістів, немає подробиць про те, як були отримані електронні листи.

Головне з розслідування: