“Витік Ротенбергів” показав, як російські олігархи уникають санкцій

Розслідування, проведене групою журналістів під керівництвом iStories та OCCRP, показало подробиці того, як найближче оточення президента Росії Володимира Путіна намагалося приховати активи на тлі хвилі міжнародних санкцій, накладених на Росію після того, як вона незаконно анексувала Крим і пізніше здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.
У розслідуванні, опублікованому 20 червня, журналісти заявили, що їхні висновки базуються на витоку понад 50 тисяч електронних листів і документів, надісланих між 2013 і 2020 роками, які показують, як брати-мільярдери Борис і Аркадій Ротенберги, друзі дитинства Путіна, переміщують компанії по всьому світу, «як шахові фігури, відкривають нові банківські рахунки, закриваючи старі, а структури власності змінюються у відповідь на нові санкції чи запитання регуляторів».
У розслідуванні, в якому взяли участь понад 60 журналістів, немає подробиць про те, як були отримані електронні листи.
Головне з розслідування:
- У 2014 році брати Ротенберг потрапили під санкції. Захистити їхні активи у всьому світі допомогла реструктуризація, зміна формальних власників та інші схеми.
- Багато років вони приховували у офшорних зонах свої компанії, нерухомість, у тому числі віллу на іспанському узбережжі та розкішні яхти.
- Вберегти активи Ротенбергам допомагав російський бізнесмен, його співробітники та наймані західні фахівці — від юристів до банкірів та керуючих активами.
- Російські активи переоформили на спеціальні структури, що дозволяли приховати справжніх власників. Ці закриті пайові інвестиційні фонди не мають права розголошувати дані про власників активів, які вони зберігають.
- Активи приховували і через довірених осіб, серед яких був охоронець, співробітники, які користуються довірою, і передбачувана коханка, про яку раніше не було широко відомо.