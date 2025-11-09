За добу ворог атакував шість населених пунктів Харківської області

Протягом минулої доби російські війська атакували шість населених пунктів Харківщини. Про це повідомив керівник ОДА Олег Синєгубов.
У селі Рокитне Нововодолазької громади внаслідок обстрілу постраждав 46-річний чоловік. Його доставили до медичного закладу.
За словами Синєгубова, російські війська застосовували керовану авіабомбу, ударні дрони типу “Герань-2” та fpv-дрони.
Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура:
- У Богодухівському районі (смт Золочів) зруйновано приватний будинок.
- У Куп’янському районі (с. Горяне) пошкоджено два житлові будинки, господарські споруди та автомобіль.
- У Харківському районі (с. Руські Тишки) обстрілом пошкоджено приватний будинок.
- У Лозівському районі (м. Лозова) внаслідок атаки постраждали десять приватних будинків.
Керівник області зазначив, що всі служби працюють на місцях та проводять фіксацію наслідків обстрілів.