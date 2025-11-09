        Суспільство

        За добу ворог атакував шість населених пунктів Харківської області

        Віктор Алєксєєв
        9 Листопада 2025 09:10
        Ілюстративне фото / Фото Харківська ОВА
        Ілюстративне фото / Фото Харківська ОВА

        Протягом минулої доби російські війська атакували шість населених пунктів Харківщини. Про це повідомив керівник ОДА Олег Синєгубов.

        У селі Рокитне Нововодолазької громади внаслідок обстрілу постраждав 46-річний чоловік. Його доставили до медичного закладу.

        За словами Синєгубова, російські війська застосовували керовану авіабомбу, ударні дрони типу “Герань-2” та fpv-дрони.

        Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура:

        • У Богодухівському районі (смт Золочів) зруйновано приватний будинок.
        • У Куп’янському районі (с. Горяне) пошкоджено два житлові будинки, господарські споруди та автомобіль.
        • У Харківському районі (с. Руські Тишки) обстрілом пошкоджено приватний будинок.
        • У Лозівському районі (м. Лозова) внаслідок атаки постраждали десять приватних будинків.

        Керівник області зазначив, що всі служби працюють на місцях та проводять фіксацію наслідків обстрілів.


