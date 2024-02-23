Політика

Виступ Кулеби на Генасамблеї ООН: головні заяви

23 Лютого 2024 19:28
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оон, кулеба
Дмитро Кулеба / МЗС України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що порушення прав людини на українських територіях, які окупувала Росія, включають політичні переслідування, затримання, тортури, сексуальне насильство, а також примусову мобілізацію і навмисну зміну демографії.

Про це глава української дипломатії сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, 23 лютого у Нью-Йорку, передає Суспільне.

Кулеба також підкреслив що викрадення українських дітей і взяття в заручники мирного населення є одними з “найжахливіших злочинів”, які Росія здійснює на тимчасово окупованих територіях.

Міністр нагадав, що українські військовополонені сьогодні перебувають у надскладних умовах російського полону, і закликав негайно їх звільнити та повернути в Україну. Також Кулеба зазначив, що наразі немає жодного злочину, перерахованого в Римському статуті, якого б не вчинила РФ під час війни проти України, та закликав ООН застосувати усі інструменти, та створити нові за потреби, аби повернути українських дітей додому.


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