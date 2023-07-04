Високопосадовець НАТО заявив, що атака Росії  на ЗАЕС зачепить весь світ

Глава Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив про те, що у разі атаки Росії на Запорізьку АЕС її наслідки вплинуть на весь світ.

Про це пише LBC.

За його словами, це те, до чого буде залучений весь світ, адже така подія матиме величезний вплив на Європу.

“Якщо це станеться, то це буде набагато більша проблема, ніж просто військова проблема або щось тільки для НАТО”, – додав Бауер.

Він уточнив, що оскільки це буде екологічна та медична катастрофа, то вона вийде за рамки НАТО та питань безпеки.

Водночас, зізнався глава Військового комітету НАТО, він не може собі уявити, що низка країн, які підтримують РФ, підтримають ці дії її уряду.

“І тому можна було б думати, можна було б сподіватися, що росіяни цього не зроблять, тому що я думаю, що це позбавить їх значної частини підтримки, яку вони мають у світі, якщо вони на це підуть”, – переконаний Бауер.