Суспільство

Високопосадовець НАТО заявив, що атака Росії  на ЗАЕС зачепить весь світ

4 Липня 2023 13:34
42
читать на русском →
заес, нато

Глава Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив про те, що у разі атаки Росії на Запорізьку АЕС її наслідки вплинуть на весь світ.

Про це пише LBC.

За його словами, це те, до чого буде залучений весь світ, адже така подія матиме величезний вплив на Європу.

“Якщо це станеться, то це буде набагато більша проблема, ніж просто військова проблема або щось тільки для НАТО”, – додав Бауер.

Він уточнив, що оскільки це буде екологічна та медична катастрофа, то вона вийде за рамки НАТО та питань безпеки. 

Водночас, зізнався глава Військового комітету НАТО, він не може собі уявити, що низка країн, які підтримують РФ, підтримають ці дії її уряду.

“І тому можна було б думати, можна було б сподіватися, що росіяни цього не зроблять, тому що я думаю, що це позбавить їх значної частини підтримки, яку вони мають у світі, якщо вони на це підуть”, – переконаний Бауер.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Липня 2023 14:37
77

У Первомайському пролунав вибух, серед постраждалих є діти
4 Липня 2023 16:40
17

У Камчатському краї РФ розбився винищувач МіГ-31
4 Липня 2023 15:23
34

У Харківському метрополітені зменшено інтервали руху поїздів
4 Липня 2023 14:04
43

Захисники просунулись до 2 км на Бердянському напрямку 
4 Липня 2023 13:34
42

Високопосадовець НАТО заявив, що атака Росії  на ЗАЕС зачепить весь світ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
усі думки